Zone à trafic limité à Lyon. (@FabienBagnon)

ZTL à Lyon : la borne d’accès située rue Édouard-Herriot mise en service ce mercredi

  • par Clémence Margall

    • Après l’activation des deux bornes Port-du-Temple et rue Gentil le 28 juillet dernier, celle située rue Édouard-Herriot sera mise en service mercredi 12 novembre.

    La Métropole de Lyon poursuit la mise en place de sa Zone à trafic limité (ZTL) en Presqu’île. Officiellement entrée en vigueur le 21 juin dernier, la ZTL sera, à terme, complétée par cinq bornes de contrôle d’accès. Si deux premières bornes ont été mises en service Port-du-Temple (côté Saône) et rue Gentil (côté Rhône) le 28 juillet, celle située rue Édouard-Herriot sera fonctionnelle ce mercredi 12 novembre, indique à Lyon Capitale la Métropole de Lyon, confirmant une information du Progrès.

    La borne prévue rue Childebert devrait être opérationnelle "avant la fin du mois de novembre" et celle de la rue Constantine en 2026 selon nos confrères du Progrès. Pour rappel, ces bornes (en position basse de 6 à 13 heures) limitent l’accès à la zone aux 20 000 ayants droit. Ils sont les seuls à franchir ces dispositifs de contrôle.

    Plusieurs méthodes sont possibles pour les ayants droit, en fonction des usages et besoins : reconnaissance de la plaque d'immatriculation, badge, codes d'accès (notamment pour les clients des hôtels) et système d'interphone (notamment pour les véhicules de secours).

    à lire également
    Pollution : une qualité de l'air moyenne ce mardi à Lyon

