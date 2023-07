De nouvelles destinations sont accessibles directement depuis Lyon en train ou en avion. De quoi s'inspirer pour ses prochaines vacances.

Les destinations européennes se multiplient au départ de Lyon, sans nécessité de transit.

L'Espagne accessible en train

Depuis le 13 juillet, la ligne ferroviaire entre Lyon et Barcelone est effective, avec des trajets assurés par la Renfe, une compagnie espagnole qui vient directement entrer en concurrence avec la SNCF. En cinq heures, le TGV passe par les gares de Barcelone-Sants, Gérone, Figuères Vilafant, Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier-St-Roch, Nîmes, Valence TGV et Lyon Part-Dieu. En deux semaines, la compagnie a vendu 31 000 billets. Un phénomène de bonne augure pour le développement des trajets ferroviaires en Europe ?

Rejoindre l'Italie directement en train depuis Lyon est aussi possible depuis plus d'un an, grâce à la compagnie Trenitalia qui assure le trajet Milan-Turin-Modane-Chambéry-Lyon-Paris.

L'Irlande et la Grèce depuis Saint-Exupéry

La compagnie grecque Aegean Airlines proposant une nouvelle ligne depuis Lyon à destination d'Athènes. Au total, trois vols sont assurés par semaine les lundi, jeudi et samedi vers la capitale grecque.

Pour les Lyonnais qui souhaitent retrouver la fraîcheur, une nouvelle ligne ouvrira prochainement à destination de Cork, en Irlande. C’est la compagnie Aer Lingus qui se chargera d’opérer des vols directs tous les samedis à partir du 23 décembre 2023, assure le site Actu Lyon. Au printemps dernier, la compagnie Easyjet proposait par ailleurs de nouveaux vols directs à destination de Prague, en République tchèque, et de Cagliari, en Italie.