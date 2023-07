À Lyon comme ailleurs, des départs en vacances plus fluides ce dimanche

Après un samedi compliqué sur les routes notamment en direction du sud, le trafic s'annonce plus fluide dans la région et partout en France.

Cette fois-ci, Bison futé voit vert. Après un samedi très chargé sur les routes et des trajets affichés en rouge sur la carte entre 9h et 19h au départ de Lyon, le trafic semble se fluidifier.

Ce dimanche, les vacanciers peuvent repartir sereinement sur les axes routiers habituellement très fréquentés le week-end, dont la A7 qui affichait plus d'une heure de bouchons en direction d'Orange hier. Le trafic s'annonce aussi beaucoup plus facile aujourd'hui dans le tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie. Le week-end prochain, moment de chassé-croisé entre vacanciers, devrait quant à lui s'annoncer beaucoup plus chargé.