Les opérateurs Dott et Tier ont remporté le nouvel appel d'offres lancé par la mairie de Lyon pour exploiter les trottinettes en libre-service de la ville, en misant sur de nouvelles mesures de sécurité pour les usagers.

Sans grande surprise, Dott et Tier ont emporté l'appel d'offres lancé par la Ville de Lyon pour assurer l'exploitation des trottinettes en libre service jusqu'en 2027. Au coeur de leur dossier, "la durabilité et la sécurité" ont fait la différence souligne Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon, délégué aux mobilités.

La fin de l'utilisation des trottinettes à deux ?

Pour ce faire, l'enseigne Tier a développé une nouvelle technologie permettant de réduire les incidents sur les voies de circulation, grâce à un boîtier "innovant" installé sur les trottinettes. "À partir du printemps 2024, ces nouveaux boîtiers connectés détecteront le nombre de passagers à bord de la trottinette. S'il y a deux personnes, le boîtier va automatiquement réduire sa vitesse de 5 km/h et inciter les usagers à descendre de la trottinette", explique Franck Guerniou, responsable de Tier Mobility sur le secteur lyonnais. Ce même boîtier détectera également la conduite sur le trottoir et incita l'usager à descendre de la trottinette.

L'autre point ayant retenu l'attention des équipes de la Ville de Lyon tient dans un système de "quiz d'ébriété". Du jeudi au dimanche, entre 22 heures et 6 heures du matin, les usagers souhaitant utiliser les trottinettes Tier devront répondre à un "test logique" à l'ouverture de l'application. Un système qui permet de "vérifier si l'usager est apte ou non à prendre la trottinette pour rouler", poursuit l'équipe Tier. En cas d'échec au test, l'application renvoie l'usager vers un chauffeur VTC.

De l'autre côté, Dott développe le "selfie casqué", permettant à l'utilisateur de réduire le tarif de sa course s'il prouve, par le biais d'une photo, qu'il porte un casque. Manon Pagniez, directrice régionale de Dott France, précise toutefois que la tarification est en cours d'étude, mais que l'usager casqué "payera moins cher". L'option "selfie casqué" - qui se fait directement via l'application - est d'ores et déjà utilisée à Londres.

Vitesse limitée à 20 km/h

Valentin Lungenstrass rappelle que dans les rues de Lyon la limite de vitesse est fixée à 20 km/h, soit 5 km/h de moins que ce qu'impose le Code de la route pour ces engins personnels motorisés. Fixé à 18 ans, l'âge légal pour utiliser les trottinettes reste identique.

D'ici l'été une cinquantaine de nouveaux emplacements de stationnement devraient être ajoutés aux 271 déjà marqués au sol.

Des trottinettes "plus vertes"

La durabilité était également l'un des maîtres-mot de ce nouvel appel d'offres. Les nouveaux modèles de trottinette mis à disposition du public seront donc plus "robustes". Une mesure qui devrait permettre d'allonger leur durée de vie dans le temps. Celle-ci devrait ainsi passer de quatre ans à "cinq ou sept ans", selon les opérateurs. Les trottinettes seront également rechargées par entreprises françaises, en utilisant des énergies renouvelables.

"C'est un mode de transport qui s’installe dans le système de mobilité à Lyon, complémentaire aux autres mobilités douces", s'est réjouit ce mercredi Valentin Lungenstrass, alors qu'entre 2021 et 2022 le nombre d'usagers est passé de 400 000 à 456 000.

