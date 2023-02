Trottinettes en libre service : Dott et Tier resteront à Lyon jusqu’en 2027

Le nouvel appel d’offres lancé par la Ville de Lyon pour l’exploitation des trottinettes en libre service a été remporté par les opérateurs déjà implantés entre Rhône et Saône, Dott et Tier.

La montagne a accouché d’une souris. L’appel d’offres lancé il y a quelques mois par la Ville de Lyon pour assurer jusqu’en 2027 l’exploitation des trottinettes électriques en libres services dans les rues de la ville a reconduit les deux opérateurs déjà en place. En concurrence avec Lime et Voi, Dott et Tier ont réussi à convaincre la mairie de Lyon de leur renouveler sa confiance pour les quatre prochaines années.

Le casque pas obligatoire

Ces dernières années, les deux opérateurs avaient notamment réussi à mieux réguler l’utilisation de leur 4 000 trottinettes en libre-service en encadrant leur stationnement et réduisant leur vitesse dans certaines zones. Des éléments qui ont sans doute pesé dans la balance au moment du choix.

La municipalité doit livrer plus de détails dans l’après-midi sur les conditions qui accompagnent ce nouvel appel d’offres, notamment en matière de sécurité, même si l’on peut d’ores et déjà écrire que le port du casque ne sera pas rendu obligatoire. Alors que le nombre d’usagers est passé de 400 000 en 2021 à 456 000 en 2022, le port du casque sera seulement recommandé, via "un système tarifaire incitatif".

Plus d’informations à venir...