Lyon : dans la dignité et le chagrin, près de 400 personnes rendent hommage à Mohamed, mort à 17 ans

Ce mercredi 1er février à Lyon, près de 400 personnes ont rendu hommage à Mohamed, jeune de 17 ans retrouvé démembré dans un immeuble de Saint-Priest.

"Il était toujours là pour les autres, à l'écoute de tout le monde, même ceux qu'il ne connaissait pas." En cœur, les larmes aux yeux, Inès, Adela, Mélina et Meliya dépeignent, tant bien que mal, le portrait de Mohamed. Elles l'ont rencontré à l'école, ou à la Maison pour tous des Rancy, pour laquelle il était très investi.

"Serviable, gentil"

Ce mercredi 1er février, ils étaient environ 400 dans les rues du 3e arrondissement, son quartier, pour rendre hommage à ce garçon de 17 ans, retrouvé démembré dans les canalisations d'un immeuble de Saint-Priest le 13 janvier dernier.

"Il nous faisait toujours rire, il était comme un grand frère. On l'oubliera jamais" Inès, Adela, Mélina et Meliya, amies de Mohamed

Des tee-shirts blancs floqués "Justice pour Mohamed" ou à l'effigie du garçon, des roses blanches, des larmes, des câlins, de la colère aussi. "C'était mon voisin, raconte Rebecca, pointant du doigt l'immeuble où ils habitaient, à quelques pas de la place Bir-Hakeim. Il était serviable, gentil. Notre ascenseur tombait souvent en panne, il m'aidait à monter les courses sans que je ne lui demande", appuie-t-elle, les yeux vers le ciel.

"On est restés à pleurer jusqu'à s'aveugler"

"On n'y a pas cru quand on a appris, on est restés à pleurer jusqu'à s'aveugler, retrace Marie, responsable des Rancy. C'est en silence que l'on va penser à toi, en silence parce que les mots ne suffisent plus." Avant de s'élancer, l'assemblée étonne une minute d'applaudissement. Le bruit, "ça te correspond mieux", lance Marie.

Des amis de Mohamed déposent leurs roses blanches. Photo : NC

Dans le cortège, qui s'élance vers la Maison pour tous, à un kilomètre de là, on peut lire sur la pancarte d'un jeune garçon : "Allah y rahmo Moha", qu'Allah t'accordes sa miséricorde Mohamed. A 17 ans, le Lyonnais était très actif à Rancy.

Fan de football

Il y était bénévole, "nous voulions lui faire passer son Bafa", confie Marie. Fan de football, il travaillait aussi d'arrache-pied pour partir faire un stage en Espagne, dans le cadre de ses études en commerce international.

"Il voulait aller voir le Real Madrid, c'était son rêve. Il aimait l'OL aussi, trois semaines avant sa mort, je lui avait offert des places pour aller au stade", se souvient Rachid, l'un de ses oncles.

"On l'oubliera jamais"

Arrivés à la Maison pour tous, les amis, les proches, les connaissances et la famille déposent des roses blanches sous un portrait souriant du jeune homme. Un livre d'or est disposé, pour dire un mot, une phrase. "Il nous faisait toujours rire, il était comme un grand frère. On l'oubliera jamais", assurent Inès, Adela, Mélina et Meliya, les yeux rougis par le chagrin.

