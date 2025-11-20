Métropolitaines 2026 : 100 Grands Lyonnais se rangent derrière Bruno Bernard et appellent à un "sursaut citoyen et progressiste"

Dans un appel diffusé ce jeudi 20 novembre, 100 Grands Lyonnais annoncent soutenir l’actuel président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, en vue des élections métropolitaines.

Ils sont militants, retraités, professeurs, de professions libérales, ou personnalités politiques, et annoncent ce jeudi 20 novembre, soutenir l’actuel président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, lors des élections métropolitaines de 2026. Les 100 Grands Lyonnais signataires appellent à une métropole "toujours plus progressiste, solidaire et ouverte".

"Beaucoup a été fait"

Les signataires soulignent en préambule que, "depuis cinq ans, la Métropole s’est engagée dans des transformations concrètes" et que "beaucoup a été fait, souvent dans un contexte difficile". Ils ajoutent : "Tout n’est pas parfait, mais nombre d’engagements ont été tenus. La vie de toutes les habitantes et tous les habitants a changé, avec l’ambition de construire une métropole plus accueillante, plus protectrice et plus résiliente".

"Face aux divisions, aux attaques incessantes et à la montée des droites réactionnaires", "il faut aller plus loin", préviennent ainsi les soutiens de Bruno Bernard, parmi lesquels on retrouve notamment l’ancien président de la collectivité, David Kimelfeld, et l’ancien maire du 3e arrondissement de Lyon, Thierry Philip. "Les défis ont changé, et notre territoire n’est plus celui d’il y a cinq ou dix ans. Les tensions sociales grandissent, le coût de la vie pèse sur les familles, sur nos aînés comme sur nos jeunes, les fortes chaleurs et la pollution nuisent à notre santé, et beaucoup d’habitantes et d’habitants attendent une action publique encore plus proche, plus simple, plus concrète", écrivent-ils toujours.

Renforcer l’"exigence de transparence, d’écoute et de proximité"

Si la majorité actuelle a su "poursuivre ce qui fonctionnait", "améliorer ce qui devait l’être" et "innover lorsque c’était nécessaire", elle devra cependant "aller plus loin", indiquent les signataires qui l’appellent donc "à poursuivre (son) action tout en rassemblant et renforçant (son) exigence de transparence, d’écoute et de proximité", concluent-ils enfin.

Si Bruno Bernard n’est toujours pas officiellement rentré en campagne, les pronostics, eux, sont déjà lancés. Dans un sondage publié chez nos confrères de Mag2Lyon et réalisé par l’institut Verian, le président écologiste était crédité de 25 % d’intentions de vote au premier tour, quand la liste conduite par Véronique Sarselli (LR) arrivait en tête avec 35 %. Pour le second tour, l'institut de sondage donnait Véronique Sarselli et Bruno Bernard à égalité avec 38 % des voix dans une hypothèse où la France insoumise se rangerait derrière les écologistes.

