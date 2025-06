Chemin neuf, Rockfeller... La Métropole de Lyon pérennisera-t-elle leur fermeture ? Réponse vendredi

La Métropole de Lyon annoncera vendredi au cours de deux réunions si elle poursuit ou non les nouveaux plans de circulations expérimentés pour la montée du Chemin neuf et l'avenue Rockfeller à Lyon.

Ce vendredi s'annonce une journée mouvementée pour le vice-président aux mobilités de la Métropole de Lyon, Fabien Bagnon. La Métropole de Lyon doit en effet présenter le bilan qu'elle tire de deux expérimentations particulièrement contestées par les riverains : la fermeture aux voitures de l'avenue Rockfeller et de la montée du Chemin neuf. Toutes deux s'inscrivent dans la mise en oeuvre de la Voie lyonnaise n°12.

"Les CIL demandent le retour immédiat à la situation précédente"

Et à la veille de ces réunions, les Comités d'intérêt locaux du 5e arrondissement de Lyon mettent la pression. Leur pétition contre la fermeture de l'axe qui permet de relier directement Saint-Just au Vieux-Lyon a ainsi récolté 4 000 signatures.

Ils rappellent ainsi que la bilan intermédiaire "a été clairement négatif de l'aveu même des élus". En effet, lors d'une réunion organisée mi-février, la Métropole de Lyon a indiqué qu'elle avait recueilli deux fois plus de ressentis négatifs que de positifs. S

Selon l'enquête réalisée par la Métropole, les commerçants, notamment ceux dits "d'opportunité" (tabac, supermarché...) notent ainsi une diminution de leur fréquentation, particulièrement marquée aux heures de pointe. Les plus touchés sont les commerçants du secteur Trion et de la rue des Farges, concernés par cet effet cul de sac lié à la fermeture du Chemin neuf et au report des flux vers la rue Radisson.

Sur Rockfeller, les cyclistes demandent de pérenniser l'expérimentation

"Plus de pollution par des détours importants, des nuisances pour plus d'habitants, plus d'enfants mis en danger en déviant une partie de la circulation entre un ensemble HLM et une école primaire, des commerces indépendants aux abois coincés dans un cul de sac pour les automobilistes", dénoncent-ils.

"Les CIL demandent le retour immédiat à la situation précédente. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier de quelques riverains au détriment d'un plus grand nombre d'habitants", écrivent les CIL. Et de conclure : "La situation actuelle est dangereuse et prématurée, tant que des modes de transports alternatifs accessibles à tous n'auront pas été développés entre l'est et l'ouest de la Métropole."

La Métropole va-t-elle reculer ?

Pour l'avenue Rockfeller, la Ville a vélo a récemment pris position pour demander la pérennisation de sa fermeture aux voitures, mais le maire de Bron y est opposé depuis plusieurs mois. Des recours ont par ailleurs été déposé. À quelques mois des élections, la Métropole pourrait reculer sur ses deux expérimentations, comme elle par exemple reculer sur la création d'une voie lyonnaise sur la voie verte de Caluire-et-Cuire.

D'autant que la Voie lyonnaise n°12 (dans laquelle s'inscrivent les tronçons cyclables de Rockfeller et du Chemin neuf) ne devrait pas voir le jour de sitôt puisque sa partie centrale, plus consensuelle a été reportée. Les tronçons prévus Cours Albert Thomas et Albert Thomas, rue de la Barre et place Bellecour, où les cyclistes cohabitent actuellement avec les bus, ne verront pas le jour avant les prochaines élections de mars 2026.

