Lyon : sur l’avenue Rockefeller, les cyclistes demandent la pérennisation de la Voie Lyonnaise n°12 

Après plusieurs mois d’expérimentation, l’association la Ville à Vélo demande à la Métropole de Lyon de pérenniser la Voie Lyonnaise n°12 sur l’avenue Rockefeller, dans le 8e arrondissement.

Alors que la Métropole de Lyon a lancé depuis le mois de novembre son expérimentation de la Voie Lyonnaise n°12 sur l’avenue Rockefeller, dans le 8e arrondissement, l’association de la Ville à Vélo souhaite que cette dernière soit pérennisée. Dans un communiqué diffusé lundi 9 juin, l’association assure que depuis son lancement, la Voie Lyonnais a vu le nombre de cyclistes augmenter "de presque 25 %."

Pour rappel, le tracé de la Voie lyonnaise n°12 devra à terme permettre de relier le 9e arrondissement de Lyon à Bron.

"L’expérimentation a prouvé que la sécurisation et la lisibilité des infrastructures incitent les usagers à se tourner vers les modes doux"

"Très récemment un rassemblement d’associations et de citoyens a effectué un comptage manuel de 6h30 à 20 heures et a obtenu un total de 2 146 passages pour 2 443 mesurés le même jour sur le compteur permanent. Cet écart très faible, lié aux horaires de comptages, confirme donc les mesures et que l'entrée de Lyon par cet axe est un besoin pour les habitants", assure encore la Ville à Vélo.

En plus de son accès direct avec le centre de Lyon, l’axe serait également suffisamment sécurisé pour les cyclistes. "L’expérimentation a prouvé, s’il fallait encore le faire, que la sécurisation et la lisibilité des infrastructures incitent les usagers à se tourner vers les modes doux. Les cyclistes ne roulent plus sur les trottoirs, diminuant les conflits d’usage avec les piétons, et ils encourent moins de risque avec les ouvertures de portières des véhicules stationnés."

Elle conclut : "La Ville à Vélo demande à la Métropole de pérenniser cette infrastructure afin de garantir aux cyclistes une meilleure sécurité. Et surtout de permettre à celles et ceux qui voudraient avoir un moyen de transport alternatif à la voiture pour accéder à leur lieu de travail, leurs commerces et leurs loisirs d’avoir un trajet qualitatif et direct."

