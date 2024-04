Après plusieurs semaines de contestation des Comités d'intérêts locaux, la Métropole de Lyon a décidé d'expérimenter la fermeture de la montée du Chemin neuf pendant neuf mois, évitant toutefois la période des Nuits de Fourvière.

"On ne voit pas pourquoi ils attendent que les Nuits de Fourvière soient finies pour lancer l'expérimentation...", lance ironiquement Frédéric Auria, président de la Renaissance du Vieux-Lyon, opposé, comme tous les Comités d'intérêts locaux du 5e arrondissement, à la fermeture de la montée du Chemin neuf. "Il est évident qu'ils se doutent que cela va poser problème pendant le festival", ajoute-t-il.

"Ce projet va permettre d'élargir les trottoirs et de réduire le trafic sur la rue Tramassac et la place Saint-Jean" Frédérique Bienvenüe, co-présidente de l'association La Ville à Vélo Tweet

Ce lundi, la Métropole de Lyon a annoncé qu'elle expérimenterait pendant neuf mois la fermeture à la circulation automobile de la montée du Chemin neuf, qui permet de relier le quartier de Saint-Just au Vieux-Lyon dans le sens de la descente, pour permettre la mise en oeuvre de la Voie lyonnaise n°12. Scénario proposé après une vive opposition au projet initial, notamment dans le secteur de Trion, il n'a pas non plus convaincu les habitants. La collectivité a donc décidé, comme elle l'a fait pour Oullins, d'expérimenter, tout en évitant la période des Nuits de Fourvière.

Le plan de circulation prévu pour l'expérimentation.

Pour Frédérique Bienvenüe, co-présidente de l'association La Ville à Vélo, ce réaménagement ne devrait pas poser d'importants problèmes lors du festival. "Les gens y accèdent très peu en voiture. Ils se garent en bas et montent en funiculaire", indique-t-elle. Vice-président en charge des mobilités, Fabien Bagnon rappelle lui aussi que "les circulations automobiles sont déjà très limitées dans le secteur lors des grands évènements", expliquant par ailleurs que le projet a été "travaillé avec les Nuits de Fourvière au regard de leur contraintes logistiques".

"Il faut maintenant qu'ils assument de vouloir faire des autoroutes vélo"

Mais pour Frédéric Auria, le projet, même expérimental, ne passe pas : "Il faut maintenant qu'ils assument de vouloir faire des autoroutes vélo. Il n'y avait aucun souci pour les cyclistes sur cet axe. La montée était sécurisée, et en descente, les vélos vont de toute façon plus vite que les voitures", s'agace-t-il. Alors que la pétition lancée par les CIL contre la fermeture de l'axe a rassemblé plus de 1 000 signatures en ligne et près de 1 500 en version papier, le président de la RVL s'inquiète : "Si le projet est mis en place sans écouter les retours, on va atteindre un point de non-retour, les gens n'en peuvent plus."

Pour Frédérique Bienvenüe, co-présidente de l'association La Ville à Vélo, l'annonce de cette expérimentation est une bonne nouvelle, surtout pour les piétons. "En plein quartier historique, avec beaucoup de tourisme, cela va permettre d'élargir les trottoirs et de réduire le trafic sur la rue Tramassac et la place Saint-Jean", considère-t-elle. Pour Frédéric Bienvenüe, "les gens avaient pris l'habitude d'un autre itinéraire à la montée sans que des reports de circulation problématiques ne soient observés, il n'y aura pas de souci pour la descente".

"Les habitants de Choulans qui ont déjà le nez dans les particules fines seront sûrement ravis d'avoir un nouveau report de trafic" Frédéric Auria, président de la RVL Tweet

Marie-Pierre André, présidente du CIL Point du Jour, demande de son côté aux élus d'adopter un point de vue plus global. "Tout l'ouest lyonnais passe par chez nous, avec Choulans réduite à une voie, des bus saturés, le relief qui rend difficile de prendre un vélo, cela nous paraît précipité de fermer le Chemin neuf", déplore-t-elle, invitant à reconsidérer le projet une fois le Tramway express de l'ouest lyonnais finalisé.

Il faudra pour les opposants et automobilistes ne faisant pas partie des ayants-droits (dont le cadre reste comme toujours à définir), se résigner à emprunter désormais la montée de Choulans pour rejoindre la Presqu'île depuis la colline. Un itinéraire déjà très fréquenté et sujet aux embouteillages. "Les habitants de Choulans qui ont déjà le nez dans les particules fines seront sûrement ravis d'avoir un nouveau report de trafic", maugrée Frédéric Auria.

