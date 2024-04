Voie lyonnaise n°12 : le maire de Bron dénonce un "passage en force"

Le maire LR de Bron, Jérémie Bréaud, s'insurge après que la Métropole de Lyon a annoncé le tracé retenu pour la Voie lyonnaise n°12.

"La Métropole de Lyon a la tête dans le guidon", s'insurge Jérémie Bréaud, maire Les Républicains de Bron. Lundi, la Métropole de Lyon a fait plusieurs annonces concernant le tracé de la Voie lyonnaise n°12 qui devra à terme permettre de relier le 9e arrondissement de Lyon à Bron. Outre la fermeture aux automobilistes, dans le cadre d'un expérimentation, de la montée du Chemin neuf dans le 5e arrondissement, l'exécutif écologiste a annoncé le passage de l'avenue Rockefeller à sens unique Bron-Lyon entre le boulevard Ambroise Paré et le boulevard Pinel.

"Le bon sens aurait voulu que l'avenue Rockfeller demeure à double sens et que la VL 12 emprunte l'avenue Esquirol" Jérémie Bréaud, maire LR de Bron Tweet

Une phase d'expérimentation de six mois sera mise en place à partir de la fin d'année 2024 "pour permettre d'évaluer les flux réels autour des axes concernés". Le maire LR de Bron s'était déjà illustré en attaquant vivement Fabien Bagnon, dénonçant ses "mensonges" au sujet de l'aménagement de la Voie lyonnaise aux abords de l'hôpital Edouard-Herriot (pour lequel un accord a semble-t-il été trouvé depuis). Dans un communiqué diffusé ce mercredi, Jérémie Bréaud réitère et accuse Fabien Bagon, vice-président en charge des mobilités de la Métropole de Lyon, de "forcer le passage". Pour le maire de Bron, "le bon sens aurait voulu que l'avenue Rockfeller demeure à double sens et que la VL 12 emprunte l'avenue Esquirol".

"Derrière les discours de façade prônant une pseudo-concertation se dissimule toujours la même méthode, un passage en force qui ignore ostensiblement les avis des communes et de leurs résidents", poursuit Jérémie Bréaud. Le maire de Bron s'insurge par ailleurs du report à 2026, "après les élections métropolitaines", précise-t-il, des travaux de réduction des voies, de 2x2 à 2x1 sur l'avenue Franklin Roosevelt. "Voilà donc les Brondillants condamnés à subir une double peine : la même densité de trafic automobile et un report accru de la circulation aux essarts", indique Jérémie Bréaud.