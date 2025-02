Lyon : inquiétude des commerçants à Saint-Just, six mois après la fermeture du Chemin neuf

À Lyon, un premier point d'étape autour du nouveau plan de circulation à Saint-Just a soulevé d'importantes inquiétudes pour les commerçants du secteur.

L'apaisement promis n'a pour l'heure pas convaincu les conseil des quartier et représentants des commerçants. Lundi 17 février, la Métropole de Lyon et son vice-président en charge des mobilités, Fabien Bagnon, ont organisé une réunion pour leur présenter les premiers enseignements de l'expérimentation du nouveau plan de circulation dans le 5e arrondissement. Le changement saillant de cette transformation visant à accompagner la mise en place de la Voie lyonnaise n°12 est la fermeture aux automobilistes de la montée du Chemin neuf.

Lire aussi :

Report de trafic fort, évaporation encore faible

Lors de sa mise en oeuvre en août dernier, la quasi-intégralité des comités d'intérêts locaux du 5e arrondissement de Lyon avaient exprimé une vive opposition au projet. Plus de six mois plus tard, "on est à 80 % de mécontents", juge Frédéric Auria, ancien président de la Renaissance du Vieux-Lyon, présent lors de la réunion bilan. "Fabien Bagnon a bien été obligé de reconnaître que les retours étaient plutôt négatifs", poursuit-il. La diapositive présentée par l'élu parle d'elle même, avec deux fois plus de ressentis négatifs que positifs.

Le plan de circulation de l'expérimentation.

Selon les chiffres présentés par la Métropole de Lyon, le trafic automobile a diminué de 10 % dans l'ensemble du secteur concerné. Dans le détail, la rue des Farges voit ainsi sa fréquentation automobile diminuer de 57 %, et la rue de Trion, à hauteur de 36 %. Dans ce secteur, la fréquentation cycliste elle poursuit son augmentation, avec notamment + 69 % sur la montée du Chemin neuf, + 41 % rue de Trion, et + 55 % rue Tramassac.

Mais en parallèle, le trafic sur la rue Radisson dans les deux sens a augmenté de 76 %, notamment en raison de la mise en sens unique de la montée de l'Antiquaille. La Métropole évoque également une hausse de 29 % du trafic sur la rue Jaricot. Enfin, une augmentation de 43 % du trafic a été constatée sur la rue Jean-Prevost. Les participants ont toutefois regretté que les relevés n'aient été effectués qu'en semaine, alors que certains habitants estiment que les nuisances sont encore plus importantes le week-end.

Lire aussi :

Trion, Farges... Pour les commerces, les nouveaux cyclistes ne compensent pas les automobilistes

"Finalement, on a moins de voitures à un endroit, mais beaucoup plus à d'autres", résume Frédéric Auria. "Aucune évaluation n'a été réalisée quant à l'impact de ce nouveau plan de circulation sur Vaise", pointe par ailleurs Laurence Bufflier, conseillère municipale d'opposition au 5e arrondissement et gérante du Rétro bistro situé rue des Macchabées. Elle déplore pour son commerce "un effet cul de sac" qui "s'est beaucoup ressenti sur l'activité". "Nous avons fait le choix de prendre un apprenti pour étendre les horaires d'ouverture, mais ça n'a pas suffit à compenser" note Laurence Bufflier.

Selon l'enquête réalisée par la Métropole, les commerçants, notamment ceux dits "d'opportunité" (tabac, supermarché...) notent ainsi une diminution de leur fréquentation, particulièrement marquée aux heures de pointe. Les plus touchés sont les commerçants du secteur Trion et de la rue des Farges, concernés par cet effet cul de sac lié à la fermeture du Chemin neuf et au report des flux vers la rue Radisson.

Une Voie lyonnaise pas achevée avant un hypothétique prochain mandat

En chiffre, c'est très clair. Là ou plus de 3 600 véhicules empruntaient chaque jour la montée du Chemin neuf, ils ne sont aujourd'hui plus que 275. Dans le même temps, à peine 900 cyclistes de plus empruntent l'axe chaque jour. Soit près de 2 400 passages en moins, et autant d'achat d'opportunité potentiels volatilisés pour les commerçants du secteur Farges, Trion. L'expérimentation se poursuit jusqu'à l'été 2025, et une nouvelle réunion est prévue en mars pour un nouveau point d'étape.

Par ailleurs, si des expérimentations pourtant très controversées se poursuivent avenue Rockefeller à l'est, et à Saint-Just à l'ouest, la Voie lyonnaise n°12 ne devrait pas voir le jour de sitôt puisque sa partie centrale, plus consensuelle a été reportée. Les tronçons prévus Cours Albert Thomas et Albert Thomas, rue de la Barre et place Bellecour, où les cyclistes cohabitent actuellement avec les bus, ne verront pas le jour avant les prochaines élections de mars 2026.

Lire aussi :