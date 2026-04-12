Une chute spectaculaire des températures : la météo à Lyon ce dimanche

Après plusieurs jours estivaux, le froid et le gris font leur grand retour à Lyon, avec un maximum de 11°C attendus contre 26°C la veille.

Après la chaleur et les orages de samedi, place au froid et à la grisaille. Ce dimanche matin, la ville de Lyon se réveille sous la pluie, avec une température de 8°C, rapporte le site Météo-Lyon. Mais contrairement à la veille, elle évoluera peu au cours de la journée. Au plus “chaud” de la journée, il ne fera que 11°C, contre 26 degrés la veille.

Dans la journée, les pluies vont devenir de plus en plus fortes, avec des conditions difficiles le soir et une visibilité réduite. Prudence si vous prenez la route. Le temps gris et pluvieux se prolongera lundi, avant une légère remontée des températures et le retour du soleil à partir de mardi.