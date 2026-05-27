Sous l'effet notamment du rayonnement solaire intense, la qualité de l'air restera mauvaise à Lyon et dans toute la région lyonnaise ce mercredi 27 mai.

On respire toujours pas très bien à Lyon et dans la métropole de Lyon ce mercredi 27 mai. Sous l'effet d'un rayonnement solaire encore plus important, la formation d'ozone devrait encore s'intensifier. Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe ainsi la qualité de l'air à Lyon comme mauvaise ce mercredi.

En plus du soleil qui brillera une nouvelle fois du matin au soir dans la région lyonnaise et de la chaleur encore intense ce mercredi, un vent du nord entrainera également un transport des polluants vers la vallée du Rhône.

La qualité de l'air sera ainsi mauvaise sur la quasi-totalité de la région lyonnaise avec des concentrations en particules fines et dioxyde d'azote également assez hautes.