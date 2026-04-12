Bernard Buffard, organisateur de L'Echappée vintage, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Le 25 avril prochain, l'association Manivelle et Turbo organise la troisième édition de l'Échappée Vintage à Saint-Julien-sur-Bibost, dans les monts du Lyonnais.

Après deux premières éditions encourageantes ,dont une deuxième qui a attiré plus de 700 visiteurs et 200 véhicules, l'événement confirme son ancrage dans un secteur en pleine forme : la Fédération française des véhicules d'époque recense près d'un million de cartes grises de collection en France, pour une filière estimée à 4 milliards d'euros.

La spécificité du rendez-vous ? Rassembler tous types de véhicules, des mobilettes aux camions en passant par les Rolls-Royce. Cette année, une exposition mettra à l'honneur la mécanisation agricole, avec des tracteurs du début du XXe siècle et même un moulin à blé en démonstration (pour repartir avec son sac de faine). Bernard Buffard, organisateur de l'événement, rappelle l'ADN de l'association : "retirer d'une grange un véhicule rouillé, abîmé, dont les sièges étaient crevés, qui servait plus de poulailler qu'autre chose, et quelques mois ou quelques années plus tard le faire revivre."

L'édition 2026 introduit également une nouveauté de taille : une nocturne jusqu'à 22h, avec animations musicales et restauration conviviale. Une façon d'élargir le public, notamment du côté des youngtimers, ces voitures des années 80 à 2000 qui séduisent une nouvelle génération de passionnés. "Le youngtimer est une passion à part entière, souligne Bernard Buffard, avec un public composé de passionnés très engagés, qui recherchent des pièces mécaniques que l'on ne trouve plus forcément."

La journée débutera dès 9h avec une balade sur roadbook au départ de La Tour-de-Salvagny, agrémentée d'énigmes, avant de rejoindre le site principal. Un atelier dédié aux cartes grises et aux questions liées aux ZFE sera également proposé.

Plus de détails dans la vidéo :

La retranscription intégrale de l'entretien avec Bernard Buffard

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd’hui Bernard Buffard

Bonjour Guillaume

Bernard Buffard, vous êtes organisateur de l’Échappée Vintage. On le voit sur votre casquette et sur votre chemise Manivelle et Turbo. C’est votre association qui organise l’Échappée Vintage, troisième édition le 25 avril prochain à Saint-Julien-sur-Bibost, ce n’est pas loin de Bessenay, donc Bessenay c’est la capitale de la cerise. Et dire Saint-Julien-sur-Bibost, c’est la capitale de l’automobile vintage depuis trois éditions. Un petit bilan des deux premières éditions ?

Alors la première édition a été une belle édition malgré une météo pluvieuse, et l’année dernière une très belle édition puisqu’on a eu plus de 700 visiteurs et 200 véhicules

Donc satisfaction plutôt

Oui, satisfaction, et on voit bien l’engouement pour les véhicules vintage. La particularité de Manivelle et Turbo, c’est de rassembler tout type de véhicules. On a aussi bien de la mobilette, de la moto, de la Rolls, du cabriolet, mais aussi des camions et des tracteurs. Et d’ailleurs cette année, on fait une exposition qui marque la mécanisation du monde agricole avec des tracteurs du début du vingtième siècle, et nous aurons également un moulin à blé qui va moudre du blé, et chacun pourra repartir avec son paquet de farine.

D’accord. Alors justement, vous évoquiez la spécificité de l’Échappée Vintage. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l’automobile vintage, Époque Auto notamment, le grand rendez-vous à Lyon où vous avez un stand Manivelle et Turbo, il y a Rétromobile, il y a Le Mans Classic. Ce sont des événements qui attirent des foules. J’ai vu que la Fédération Française des Véhicules d’Époque avait délivré près d’un million de cartes grises de collection en France, et la filière s’élèverait à près de 4 milliards d’euros. Est-ce que finalement, vous, l’Échappée Vintage, vous surfez sur cette vague de fond du vintage

Surfer est un bien grand mot, mais en tout cas nous nous inscrivons tout à fait dans cette défense du patrimoine historique, du patrimoine mécanique. Et nous avons toujours, parmi les adhérents mais aussi parmi les visiteurs, cette satisfaction d’avoir retiré d’une grange un véhicule qui était rouillé, abîmé, dont les sièges étaient crevés, qui servait plus de poulailler qu’autre chose, et quelques mois ou quelques années plus tard de le faire revivre

Oui, c’est cela quand même. Au départ, c’est cela l’ADN : faire sortir des vieilles voitures qui prennent la poussière, les remettre en état et les faire rouler, c’est cela ?

Tout à fait, quelle que soit l’époque. On remarque toutefois un engouement particulier pour des véhicules un peu plus récents, notamment les youngtimers.

Alors qu’est-ce que les youngtimers ? Ce sont des voitures de la fin des années 70 jusqu’aux années 90 ?

Des années 80 jusqu’aux années 2000, parce que le temps avance. Le véhicule historique, le véhicule de collection, fait toujours référence à une époque, mais surtout à une histoire personnelle. Les personnes qui ont aujourd’hui 30, 40 ou 50 ans ont vécu des choses différentes, et pas dans des véhicules d’avant-guerre. Le youngtimer est donc une passion à part entière, puisqu’on entre aussi dans le domaine du tuning, avec des véhicules très sympathiques et un public…

Donc un public qui se rajeunit aussi ?

Qui se rajeunit, effectivement, et composé de passionnés très engagés, puisqu’ils recherchent tous des pièces mécaniques que l’on ne trouve plus forcément, qui ne sont plus fabriquées

Donc cela permet aussi à l’Échappée Vintage de mettre en relation les uns et les autres pour échanger des pièces notamment. Cette année, troisième édition, il y a une nouveauté : une nocturne. Pourquoi une nocturne ? Est-ce un changement d’état d’esprit ?

Déjà, nous sommes passés du dimanche au samedi. Et nous avions des retours de visiteurs qui nous disaient que cela se terminait un peu tôt, à 17 heures le dimanche. Nous avons donc mis en place une nocturne jusqu’à 22 heures, avec bien sûr des animations musicales, mais aussi des planches, car on peut discuter autour de plateaux de charcuterie, de fromage et de spécialités, et c’est toujours plus convivial.

Donc il y a une nocturne, et puis il y a la classique balade sur roadbook. Quelle est l’idée ? Rappelez-le pour les spectateurs.

L’idée, c’est de démarrer de la Palmoret de la Tour-de-Salvagny à partir de 9 heures, entre 9 heures et 10 heures. On remet un roadbook que l’on est libre de suivre ou non, c’est une balade libre. On vient avec sa voiture et son équipage, c’est-à-dire qu’il faut au minimum être deux, puisqu’il faut quelqu’un pour lire le roadbook. Ce roadbook sera agrémenté d’énigmes auxquelles il faudra répondre. Il ne s’agit pas d’arriver premier, car ce n’est ni un rallye ni une compétition, mais une balade conviviale qui nous emmènera jusqu’à Saint-Julien-sur-Bibost, dans les monts du Lyonnais.

D’accord. Petite question d’actualité, ce sera la dernière. Les voitures de collection ont le droit de circuler en ZFE grâce à l’attestation de la Fédération Française des Véhicules d’Époque. Ces zones à faibles émissions continuent d’agiter les esprits. Est-ce que vous sentez que cela crée des tensions dans la communauté de passionnés ?

Il y a surtout beaucoup d’interrogations : est-ce que je vais pouvoir entrer en ville ou non ? Par exemple, la métropole de Lyon délivre des vignettes ZFE que vous pouvez apposer sur votre véhicule de collection sans problème. D’ailleurs, nous aurons un atelier animé par une personne spécialisée dans les cartes grises, avec tous les renseignements possibles le samedi 25 avril, à Saint-Julien-sur-Bibost, entre 9 heures et 22 heures.

Donc c’est ce que l’on disait : Bessenay, capitale de la cerise, et juste à côté, Saint-Julien-sur-Bibost, capitale de l’automobile vintage. Merci beaucoup et à très bientôt. Et évidemment, plus d’informations sur www.lyoncapitale.fr

