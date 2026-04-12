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Route, neige et verglas. Wikimédias Commons

La vigilance neige-verglas de retour en Auvergne-Alpes

  • par Louise Ginies

    • Quatre départements de la région ont été placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo France ce dimanche 12 avril à partir de 18h.

    Après plusieurs jours de températures estivales, le froid est de retour en Auvergne-Rhône-Alpes. Au point que quatre départements de la région ont été placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo France ce dimanche à partir de 18h : il s'agit de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et du Cantal.

    Une vigilance qui sera maintenue toute la nuit jusqu'à lundi 9h.

    Lire aussi : Une chute spectaculaire des températures : la météo à Lyon ce dimanche

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