Une belle journée avant les orages : la météo à Lyon ce dimanche

Il fera plutôt beau à Lyon ce dimanche 31 août, avant que le ciel ne se voile dans l'après-midi et l'arrivée des orages dans la soirée.

Une belle journée avant l'arrivée des orages. Ce dimanche 31 août, le soleil règnera en maître jusqu'en fin d'après-midi, où l'éclat du soleil sera terni par des nuages. Des orages sont également attendus dans le ciel lyonnais : en soirée, le temps sera très instable avec de fortes et fréquentes averses orageuses. Le département est d'ailleurs placé en vigilance jaune pour les orages à partir de 20h par Météo France.

Côté températures, elles sont plus élevées que la veille avec 13°C le matin et jusqu'à 28°C au plus chaud de l'après-midi. Soit des températures trois degrés au dessus des normales de saison.