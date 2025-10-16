Actualité
Rachida Dati. (Photo by Andrea Savorani Neri / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

La ministre de la Culture, Rachida Dati en visite à Lyon et Villeurbanne vendredi

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • La ministre de la Culture sera en visite à Lyon et Villeurbanne vendredi 17 octobre.

    Alors que le second gouvernement de Sébastien Lecornu vient d'échapper aux motions de censure déposées par le Rassemblement national et La France insoumise, la ministre de la Culture Rachida Dati sera en déplacement dans l'agglomération lyonnaise vendredi 17 octobre.

    TNP, Beaux-Arts, CinéFabrique...

    Elle se rendra au Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne, dont les travaux ont été achevés récemment, où elle annoncera le rapprochement avec le Pôle Pixel, "qui permettra de développer des projets innovants entre spectacle vivant et nouvelles technologies", indique le ministère.

    Rachida Dati se rendra ensuite à Lyon pour visiter les nouveaux locaux de la CinéFabrique de Lyon où "elle signera le contrat d’objectifs, de moyens et de performances posant les grandes lignes stratégiques de la structure pour les 5 prochaines années et attestant d’un renfort du soutien de l’Etat, via le CNC", poursuit le minsitère.

    Enfin, elle ira à la rencontre d'élèves boursiers de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts bénéficiaires de l’exonération des frais de scolarité annoncée par la Ministre en juin 2025, avant de conclure son passage à Lyon par une visite de l'école de cirque de Lyon.

