Illustration ZFE. (Photo ALAIN JOCARD / AFP)

ZFE : une nouvelle dérogation à partir du 1er pour les véhicules Crit'air 3

  • par Louise Ginies
    • Alors que les voitures dotées d'une vignette Crit'air 3 ne peuvent plus circuler dans la ZFE depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle dérogation permettra à certains de pouvoir circuler à nouveau à partir de ce lundi.

    Une bonne nouvelle pour les détracteurs de la ZFE. À partir de ce lundi 1er septembre, certains automobilistes dont la voiture est dotée d'une vignette Crit'air 3 pourront à nouveau circuler au sein de la zone à faibles émissions lyonnaise. Une mesure rendue possible grâce à l'entrée en vigueur d'une dérogation ce 1er septembre 2025.

    Lire aussi : ZFE : la Métropole de Lyon va mettre en place une nouvelle dérogation

    Elle concerne les actifs résidant ou travaillant dans l'une des cinq communes de la Métropole où la ZFE est appliquée, c'est-à-dire Lyon, Villeurbanne, Bron, Caluire-et-Cuire et Vénissieux. Mais ce n'est pas la seule condition : leur revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser les 16.300 euros.

    Cette restriction restera valable jusqu'au 31 décembre 2027. Pour en bénéficier, il faudra toutefois réaliser une demande auprès de la plateforme Toodego à partir de ce lundi 1er septembre.

