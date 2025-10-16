Actualité
police judiciaire
Photo d’illustration. LOU BENOIST / AFP

Lyon : deux hommes interpellés dans le TER pour vol aggravé

  • par Loane Carpano

    • Lundi 13 octobre, deux individus ont été interpellés dans le TER à Lyon. Les deux hommes étaient en possession d'un téléphone volé.

    Deux individus ont été interpellés dans le TER pour vol de téléphone. Selon Le Progrès, les faits seraient survenus le 13 octobre à Lyon. Ce jour-là, deux individus en situation irrégulière et connus des services de police ont été interpellés en possession d'un téléphone volé dans le TER, au niveau du 3e arrondissement.

    Les investigations et les caméras de vidéosurveillance ont permis de remonter la piste de la victime. Le téléphone aurait en effet été volé à une étudiante dans l’enceinte de l’Université catholique de Lyon.

    Les deux hommes ont été déférés mercredi 15 octobre en vue d'une comparution immédiate pour vol aggravé.

