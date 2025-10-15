Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

De la grisaille et de la fraicheur à Lyon ce mercredi

  par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée alternant entre grisaille et éclaircies qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 15 octobre 2025.

    La semaine se poursuit comme elle a débuté. Ce mercredi 15 octobre, la grisaille sera encore présente dans la ciel de l'agglomération lyonnaise. Elle pourrait évoluer, plus ou moins rapidement, vers des éclaircies dans l'après-midi.

    Côté températures, ça reste frais pour la période, avec 11 degrés ce mercredi matin et pas plus de 15 degrés dans l'après-midi. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.

    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi

