Concert : Pierre Lapointe au Radiant-Bellevue

Vingt ans que Pierre Lapointe régale le Québec, où il est une idole, et quelques Français amateurs de chansons exigeantes.

Ici, l’on pourrait comparer le chanteur à un croisement entre Charles Aznavour, Michel Legrand et Brel mais richement saupoudré d’autodérision. Et retenir surtout cette combinaison rare entre quantité (quinze albums en vingt ans, tremble Laurent Voulzy !) et qualité premium. Il y a peu d’exemples d’une pop (la plupart du temps) orchestrale aussi aventureuse tant sur un plan musical que poétique. Lapointe est un immense songwriter à l’ancienne, qu’à une époque on aurait sans doute placé aux côtés d’un Burt Bacharach ou d’un Scott Walker.

Un sublime condensé de l’auteur du splendide Deux par deux rassemblés (son grand tube tout en cavalcade), toujours friand d’albums concepts, se trouve sur Dix Chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé. Et sur scène où la drôlerie du bonhomme donne une drôle de saveur à son œuvre.

Pierre Lapointe – Le 20 octobre au Radiant-Bellevue