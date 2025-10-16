Culture
Pierre Lapointe

Concert : Pierre Lapointe au Radiant-Bellevue

  • par Kevin Muscat

    • Vingt ans que Pierre Lapointe régale le Québec, où il est une idole, et quelques Français amateurs de chansons exigeantes. 

    Ici, l’on pourrait comparer le chanteur à un croisement entre Charles Aznavour, Michel Legrand et Brel mais richement saupoudré d’autodérision. Et retenir surtout cette combinaison rare entre quantité (quinze albums en vingt ans, tremble Laurent Voulzy !) et qualité premium. Il y a peu d’exemples d’une pop (la plupart du temps) orchestrale aussi aventureuse tant sur un plan musical que poétique. Lapointe est un immense songwriter à l’ancienne, qu’à une époque on aurait sans doute placé aux côtés d’un Burt Bacharach ou d’un Scott Walker. 

    Un sublime condensé de l’auteur du splendide Deux par deux rassemblés (son grand tube tout en cavalcade), toujours friand d’albums concepts, se trouve sur Dix Chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé. Et sur scène où la drôlerie du bonhomme donne une drôle de saveur à son œuvre.

    Pierre Lapointe – Le 20 octobre au Radiant-Bellevue

    à lire également
    La ministre de la Culture, Rachida Dati en visite à Lyon et Villeurbanne vendredi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Concert : Pierre Lapointe au Radiant-Bellevue 14:10
    La ministre de la Culture, Rachida Dati en visite à Lyon et Villeurbanne vendredi 13:30
    "Frapper fort contre le trafic" : des brigades cynophiles bientôt dans les lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes ? 13:07
    Ain : un nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse 12:44
    Drôme : la lutte contre le trafic de drogue et l’enrôlement des mineurs continue 12:10
    d'heure en heure
    Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
    Fête des Lumières : la Ville de Lyon "regrette" la décision de retrait de l’UMIH 11:33
    Métropolitaines 2026 : Sarselli fait de la concertation son arme de campagne 11:03
    Loire : un nouveau magasin Netto ouvre ses portes à Saint-Étienne 10:30
    Vénissieux : 34 interpellations lors d’une vaste opération de sécurité 09:58
    Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
    Lyon 2 : 19 millions d'euros de financements régionaux toujours gelés dénoncent les socialistes 09:30
    "À vos pianos... Prêts... Jouez !" : Lyon célèbre les pianistes amateurs 09:00
    Narcotrafic à Lyon : quatre établissements fermés, le 3e arrondissement sous surveillance 08:33
    Campus Région du numérique @GL
    Cybersécurité : la Région Auvergne-Rhône-Alpes muscle son dispositif face aux menaces numériques 07:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut