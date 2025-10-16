Villeurbanne : un appel à témoins pour retrouver une adolescente disparue

Une jeune fille de 17 ans, Celia Mellah, est recherchée depuis le 6 octobre dernier.

L'adolescente a disparu à Villeurbanne et les autorités lancent un appel à témoins. Selon les enquêteurs, la jeune fille pourrait se trouver dans le 2e arrondissement de Lyon. Les forces de l'ordre précisent que ses cheveux sont désormais plus longs que sur le cliché diffusé dans le cadre des recherches.

La tenue que portait Celia Mellah au moment de sa disparition n'est pas connue avec certitude. Néanmoins, la police indique qu'elle est habituellement vêtue de leggings ou de joggings longs.

Les autorités invitent toute personne ayant aperçu une jeune fille correspondant à ce signalement à se manifester sans délai. Même un détail en apparence anodin pourrait faire avancer l'enquête.

Pour communiquer tout renseignement, il convient de contacter le commissariat de Lyon 1er au 04 37 26 25 40.