Ce mercredi 15 octobre, la qualité de l'air restera moyenne à bonne à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise, avec simplement une légère augmentation de la concentration en particules fines.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise ce mercredi 15 octobre 2025. Hormis autour des grands axes de circulation et dans les quartiers est de Lyon, la qualité de l'air restera bonne. Elle sera moyenne ailleurs, grâce notamment à une légère baisse des températures et un vent qui faiblit ce mercredi.

Si les concentrations en ozone, dioxyde d'azote et dioxyde de soufre resteront basses, elles seront en légère hausse concernant les particules fines et les multi-polluants.