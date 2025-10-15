Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi

  • par La Rédaction

    • Ce mercredi 15 octobre, la qualité de l'air restera moyenne à bonne à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise, avec simplement une légère augmentation de la concentration en particules fines.

    On respire toujours relativement bien à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise ce mercredi 15 octobre 2025. Hormis autour des grands axes de circulation et dans les quartiers est de Lyon, la qualité de l'air restera bonne. Elle sera moyenne ailleurs, grâce notamment à une légère baisse des températures et un vent qui faiblit ce mercredi.

    Si les concentrations en ozone, dioxyde d'azote et dioxyde de soufre resteront basses, elles seront en légère hausse concernant les particules fines et les multi-polluants.

    à lire également
    Subventions non versées : la Région condamnée à verser 2,4 millions d’euros à la Ville de Givors

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Subventions non versées : la Région condamnée à verser 2,4 millions d’euros à la Ville de Givors 08:18
    cocaine saisie
    Plus de 400 kilos de cocaïne saisis sur l'autoroute au nord de Lyon 07:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi 07:37
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    De la grisaille et de la fraicheur à Lyon ce mercredi 07:14
    Jean-Denis Muller, directeur général du Réseau des Carnot
    "Mieux vaut développer nos technologies en France que les acheter à l’étranger" 07:00
    d'heure en heure
    À Lyon, le pavillon T de l'hôpital Edouard-Herriot combine désormais odontologie et gériatrie 14/10/25
    Auvergne-Rhône-Alpes : les Ecologistes dénoncent les "ingérences réactionnaires" dans les financements régionaux 14/10/25
    police lyon faits divers
    Meurtre à Brignais : l'auteur du coup de feu sur l'aire de gens du voyage mis en examen et écroué 14/10/25
    Drôme : Kyxar quitte Romans-sur-Isère 14/10/25
    Maladie de Charcot : Axoltis Pharma ouvre son capital au grand public 14/10/25
    Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt du 18 octobre au 2 novembre 14/10/25
    L'Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 3 des destinations gastronomiques préférées des Français 14/10/25
    Oullins : le lycée du Parc Chabrières rend hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard 14/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut