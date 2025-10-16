Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée alternant entre nuages et soleil qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 16 octobre 2025.

    Ce jeudi, comme depuis le début de la semaine, les Lyonnaises et Lyonnais vont se réveiller sous la grisaille, la faute à des nuages bas encore une fois bien présent ce matin. Des nuages qui devraient ensuite se dissiper au cours de la journée, potentiellement dans l'après-midi, pour laisser place à des éclaircies.

    Côtés températures il fait seulement 8 degrés ce jeudi matin et le mercure atteindra les 15 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison avant une légère augmentation des températures pour le weekend prochain à Lyon.

    Les Lyonnaises s'imposent sans problème face à Sankt Pölten et prennent la tête

    

    
