Mardi 14 octobre, le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver (LR), a vivement critiqué les travaux de la rue Smith dans une vidéo posté sur les réseaux sociaux. Son opposition écologiste a rapidement démenti ses propos.

Une nouvelle vidéo du maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver (LR), fait débat. Depuis le début de campagne des municipales 2026, l'élu a pris l'habitude de réaliser de petites vidéos critiques - parfois fausses-, envers les projets des Ecologistes sur ses réseaux sociaux. Dans sa ligne de mire cette semaine, les travaux réalisés dans la rue Smith (derrière la gare de Perrache) depuis fin juin : "Nous nous sommes rendus compte très rapidement, à quelques jours de la livraison du chantier, que les bus ne pouvaient plus passer dans cette rue", explique Pierre Oliver dans son réel Instagram. Il poursuit : "Et donc comme vous le voyez aujourd'hui derrière moi, une entreprise est intervenue pour tout casser."

"La circulation de la navette n'a, à aucun moment, été empêchée"

Valentin Lungenstrass, adjoint écologiste

aux mobilités de Lyon

Alors info ou intox ? Suite à la publication de cette vidéo, l'adjoint écologiste aux mobilités, Valentin Lungenstrass, a adressé un courrier au maire du 2e arrondissement. Consulté par nos confrères du Progrès, ce dernier rappelle à Pierre Oliver les grands axes et les phases du projet. Entre autres, une première phase terminée, ayant permis la création d'un espace végétalisé et d'un parvis en pavé à l'ouest de la rue. Et une seconde phase en cours, dans laquelle sont comprises : l’installation de mobiliers urbains et de jeux pour enfants, la reprise du revêtement de la chaussée, la mise en peinture au sol et l’élargissement du trottoir.

Quant au passage des bus, l'adjoint écologiste affirme dans son courrier que "la circulation de la navette S1 n’a à aucun moment été empêchée par les travaux de la phase 1, ni ceux de la phase 2." Mais comme souvent depuis le début de la campagne, Pierre Oliver n'en démord pas, persiste et signe. "Les bus S1 étaient bien bloqués sur cette rue. La mairie du 2e a été interpellée sur ce sujet par les chauffeurs et les riverains. Cher Valentin Lungenstrass vous accusez de fake news, pour masquer votre amateurisme", écrit l'édile.

