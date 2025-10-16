La qualité de l'air restera moyenne à bonne ce jeudi 16 octobre à Lyon, avec des concentrations de particules fines qui devraient légèrement augmenter.

On respire toujours relativement bien à Lyon cette semaine. Malgré une légère augmentation de la concentration en particules fines ce jeudi 16 octobre, la qualité de l'air devrait rester moyenne à bonne à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard Laurent Bonnevay, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe la situation comme bonne à Lyon. Les concentrations en ozone et dioxyde de soufre resteront basses et elles seront moyennes pour les particules fines et le dioxyde d'azote.