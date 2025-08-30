Un temps sec et dégagé : la météo ce samedi à Lyon

Après une semaine marquée par le retour des intempéries, la journée de ce samedi 30 août sera dominée par des éclaircies. Aucune précipitation n'est à prévoir.

Le dernier week-end du mois d'août se fera sous le soleil. Pour ce samedi 30 août, le site Météo-Lyon prévoit une "amélioration par rapport à vendredi avec un temps sec et plus stable, mais encore assez nuageux". Les températures seront comprises entre 13°C le matin et 23°C l'après-midi. Soit trois degrés de moins que les normales de saison.

Contrairement à la veille, aucune précipitation n'est prévue dans la journée et le temps restera sec, malgré les quelques nuages présents dans le ciel lyonnais.

La soirée sera claire, ce qui annonce du beau temps pour la journée de dimanche avant le retour des orages en fin de journée.