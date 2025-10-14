Une nouvelle journée entre grisaille et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

La semaine se poursuit comme elle a débuté ce mardi 14 octobre, avec des nuages bas et des températures plutôt fraiches pour la saison.

Ce mardi 14 octobre, la grisaille sera de nouveau présente à Lyon une bonne partie de la journée. Des nuages bas matinaux qui pourraient mettre du temps à se dissiper en seconde partie de journée, pour laisser place à quelques éclaircies.

Côté températures, il fait seulement 8 degrés ce mardi matin et le mercure ne dépassera pas les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison avant une légère augmentation des températures le weekend prochain.