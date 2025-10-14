Actualité
Drôme : Kyxar quitte Romans-sur-Isère

  • par Romain Balme

    • L'établissement spécialisée dans les prestations Internet pour les entreprises déménage, direction Mours-Saint-Eusèbe.

    Kyxar déménage. La société drômoise quitte ses locaux de Romans-sur-Isère pour s'installer à Mours-Saint-Eusèbe. Un déménagement nécessaire à son développement puisque ce nouveau pied à terre bénéficie d'une surface de 2 000 m2, une surface qualifiée de "spacieuse" et "moderne" par l’entreprise, pensée pour favoriser "l’innovation, le travail collaboratif et accueillir nos clients dans les meilleures conditions". Kyxar, Initialement basée à Romans-Isère, Kyxar évalue ce choix comme une étape stratégique de son développement, après trois ans de recherches de locaux adaptés sur le territoire.

    Fondée en 1997 par Rodolphe Sibert et Christophe Masson, Kyxar propose une gamme complète de services numériques (création de sites, hébergement, développement applicatif, services télécoms). Son statut d’opérateur télécom figure parmi ses activités : l’entreprise propose des offres en fibre optique et xDSL sur la Drôme, l’Ardèche, Valence et Romans.

    Dans son communiqué, Kyxar souligne que les nouveaux locaux ont été conçus pour accompagner sa croissance et mieux répondre aux exigences de ses clients : "Ces nouveaux locaux plus spacieux et modernes marquent une étape importante dans notre développement."

    Ce déplacement ne devrait pas modifier le périmètre d’intervention du groupe, qui maintient sa vocation régionale tout en visant des ambitions nationales dans le secteur de l’ingénierie web et des services numériques. L’investissement dans une infrastructure à meilleure échelle témoigne de sa volonté de renforcer ses capacités opérationnelles à l’heure où la digitalisation des organisations s’intensifie.


