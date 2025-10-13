Actualité
Lyon sous le ciel automnal.
Le ciel sera très nuageux ce samedi 26 octobre. Photo : Benjamin Roure

Météo : une semaine sous la grisaille avant le retour du soleil à Lyon

  • par Loane Carpano

    • À Lyon, l’automne s’installe avec un ciel couvert et des températures en baisse cette semaine. Un phénomène persistant qui devrait durer jusqu’au week-end.

    L'automne semble s'être déjà bien installé à Lyon. Alors que les températures sont bien en dessous des normales de saison et que la ville est plongée sous un ciel gris depuis plusieurs jours, la situation ne devrait pas aller en s'arrangeant cette semaine.

    "C'est un phénomène particulier qui touche Lyon actuellement", explique Guillaume Séchet, météorologue chez Lyon-météo.net. En effet, alors que le temps reste calme, le ciel ne semble pas vouloir se débarrasser de son voile gris : "L'humidité présente dans l'air est bloquée par le Nord des Alpes et par le nord du massif Central", explique le météorologue. Il ajoute : "L'humidité est donc prise dans une sorte d'entonnoir et reste bloquée à Lyon". L'absence de vent et l'anticyclone favorisent ainsi la formation de nuages bas : "Tant que l'anticyclone est là, la situation ne bougera pas", précise Guillaume Séchet. La situation devrait ainsi rester similaire du lundi 13 au vendredi 17 septembre.

    Les températures, elles, devraient également rester fraîches et en dessous des normales de saison cette semaine. 17°C sont attendus au maximum.

    Du soleil ce week-end ?

    Mais le phénomène pourrait bien se dissiper pour le week-end. Un vent du sud prévu pour la fin de semaine devrait permettre de dissiper les nuages bas dès samedi 18 septembre : "Il est difficile de savoir quand et à quelle heure les nuages vont disparaître", précise néanmoins Guillaume Séchet.

    Si le ciel devrait retrouver un peu de son bleu, les températures devraient également grimper ce week-end. 19°C sont attendus dimanche 19 octobre.

