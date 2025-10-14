À table
Le restaurant Les 4 G reçoit le prix Florent Dessus 2024. @Les4G

L'Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 3 des destinations gastronomiques préférées des Français

  • par Loane Carpano

    • Selon un sondage réalisé par l'IFOP, la région Auvergne-Rhône-Alpes serait la troisième destination gastronomique préférée des Français.

    La région Auvergne-Rhône-Alpes se place dans le top 3 des destinations gastronomiques préférées des Français. C'est ce que révèle un classement de l'Ifop, relayé par la plateforme Airbnb. A la troisième position, elle se place derrière la Bretagne et l'Occitanie

    Selon cette même étude, trois Français sur quatre prennent en compte la gastronomie et les spécialités locales pour choisir leur prochaine destination de vacances. Près de 70% des Français se renseignent quant à eux sur les bonnes adresses de restaurants ou de producteurs locaux avant de réserver un séjour. 

    Sur Airbnb, cette tendance se confirme, puisque les trois régions en tête du classement, sont celles enregistrant le plus grand nombre de réservations sur l'année dernière (hors Ile-de-France) : "À la lumière de cette étude et des tendances que nous observons, il apparaît que le tourisme gastronomique a plus que jamais le vent en poupe (...) Il constitue un véritable levier de développement économique et d’attractivité pour nos territoires et nos régions", partage Clément Eurly, Directeur d’Airbnb France.

    L'œnotourisme à le vent en poupe

    Côté œnotourisme, la région reste dans le haut du classement. La vallée du Rhône s'impose à la cinquième position, derrière la Bourgogne, Bordeaux, l'Alsace et la Champagne. "Sur Airbnb, de nombreuses destinations viticoles enregistrent une croissance à deux chiffres", indique Airbnb.

    Lire aussi :

    à lire également
    Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt du 18 octobre au 2 novembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt du 18 octobre au 2 novembre 17:08
    L'Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 3 des destinations gastronomiques préférées des Français 16:35
    Oullins : le lycée du Parc Chabrières rend hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard 16:08
    Diagonale des Fous : des athlètes d'Auvergne Rhône-Alpes parmi les favoris 15:26
    Maison du Rhône de Genas
    Genas inaugure sa maison du Rhône et son nouvel incubateur de santé 14:50
    d'heure en heure
    Lyon : la première phase de concertation sur le T8 est terminée 14:08
    À Lyon, les fumées d'une chaufferie récupérées pour produire encore davantage de chaleur 13:27
    bruno bernard
    Élections métropolitaines : Bernard et Sarselli au coude-à-coude pour 2026 selon un sondage 13:00
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : un sexagénaire agressé sexuellement et volé dans un parc 12:35
    Vidéo. Villefranche-sur-Saône : un important feu en cours, 114 pompiers mobilisés 12:04
    Piano à Lyon : David Fray, sur les traces de Glenn Gould ? 11:22
    Collecte gratuite des encombrants à Lyon : déjà 2 000 rendez-vous en 14 jours 10:40
    Isère : Lynred investit 100 millions sur son site 10:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut