Selon un sondage réalisé par l'IFOP, la région Auvergne-Rhône-Alpes serait la troisième destination gastronomique préférée des Français.

La région Auvergne-Rhône-Alpes se place dans le top 3 des destinations gastronomiques préférées des Français. C'est ce que révèle un classement de l'Ifop, relayé par la plateforme Airbnb. A la troisième position, elle se place derrière la Bretagne et l'Occitanie

Selon cette même étude, trois Français sur quatre prennent en compte la gastronomie et les spécialités locales pour choisir leur prochaine destination de vacances. Près de 70% des Français se renseignent quant à eux sur les bonnes adresses de restaurants ou de producteurs locaux avant de réserver un séjour.

Sur Airbnb, cette tendance se confirme, puisque les trois régions en tête du classement, sont celles enregistrant le plus grand nombre de réservations sur l'année dernière (hors Ile-de-France) : "À la lumière de cette étude et des tendances que nous observons, il apparaît que le tourisme gastronomique a plus que jamais le vent en poupe (...) Il constitue un véritable levier de développement économique et d’attractivité pour nos territoires et nos régions", partage Clément Eurly, Directeur d’Airbnb France.

L'œnotourisme à le vent en poupe

Côté œnotourisme, la région reste dans le haut du classement. La vallée du Rhône s'impose à la cinquième position, derrière la Bourgogne, Bordeaux, l'Alsace et la Champagne. "Sur Airbnb, de nombreuses destinations viticoles enregistrent une croissance à deux chiffres", indique Airbnb.

