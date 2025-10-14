Meurtre à Brignais : l'auteur du coup de feu sur l'aire de gens du voyage mis en examen et écroué

L'homme interpellé après le meurtre par balle sur l'aire d'accueil des gens du voyage à Brignais a été présenté à un juge ce week-end.

L’individu interpellé le 10 octobre, soupçonné d’être l’auteur d’un homicide par arme à feu sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Brignais, a été écroué. Présenté dimanche 12 octobre à un juge d’instruction à l’issue de sa garde à vue, il a été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Lyon du chef de meurtre indique Le Progrès.

Un différend familial fatal

Le magistrat a décidé du placement en détention provisoire du suspect, en attendant la suite des investigations. Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi au vendredi précédent (9 au 10 octobre), sur l’aire située en bordure de l’autoroute A450. Un homme de 37 ans a été touché au thorax par un tir d'arme à feu, lors d'un différend d'ordre familial, selon les premiers éléments recueillis.

Grièvement blessé, la victime a été transportée rapidement par des proches à l’hôpital Lyon Sud, où elle est malheureusement décédée quelques heures plus tard des suites de sa blessure. Les investigations, initialement confiées à la brigade de recherches de Givors, se poursuivent sous l’autorité du juge d’instruction afin de préciser les circonstances exactes du drame.