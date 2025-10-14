Maladie de Charcot : Axoltis Pharma ouvre son capital au grand public

La start-up lyonnaise Axoltis Pharma lance une campagne d’investissement participatif pour accélérer le développement d’un traitement innovant contre la maladie de Charcot. Objectif : lever 1,5 million d’euros.

500.000. C'est le nombre de personnes touchées par la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique) couramment nommé maladie de Charcot dans le monde chaque année. A Lyon, la bio tech Axoltis Pharma lance une campagne d’investissement participatif dans le but de financer le développement d'un traitement qualifié de "révolutionnaire" par l'entreprise. A travers cette action, la Biotech ouvre son capital au grand public. Actuellement, 284 investisseurs se sont déjà manifestés pour une somme totale de 854.000 euros. A noter que l'objectif est de récolter 1.500.000 euros.

Souvent décrite comme la maladie rare la moins rare du monde, la SLA est mortelle et évolue rapidement. Elle attaque les motoneurones impliqués dans la marche, la parole, la déglutition et la respiration. Les options thérapeutiques restent inefficaces à ce jour, et l'espérance de vie médiane varie "entre 3 et 5 ans" selon les chiffres transmis par Axoltis Pharma dans un communiqué publié le 7 octobre dernier.

NX210c, un mécanisme d'action inédit

Grâce aux fonds récoltés, l'entreprise espère notamment accélérer le développement de NX210c, "son candidat-médicament". A l'heure où nous écrivons, il en est à la phase 2 d'essai clinique chez les patients, les premiers résultats étant attendus pour avril 2026. Avec cette nouvelle étape, Axoltis Pharma espère "se rapprocher de laboratoires pharmaceutiques d’envergure internationale pour un partenariat global."

Concrètement, le NX210c a pour but principal la restauration de la barrière hémato-encéphalique, une structure de protection du cerveau qui sépare le sang du tissu cérébral. La sauvegarde de cette barrière constitue un enjeu majeur dans l'élaboration d'un traitement contre la maladie de Charcot. En effet, la dégradation de celle-ci fait partie des causes de la progression d'autres maladies neurodégénératives, comme Parkinson ou Alzheimer. "Avec NX210c, nous avons l’ambition d’apporter une réponse thérapeutique là où il n’existe aujourd’hui que des approches très modestement efficaces" avance Yan Godfrin, président du Directoire d'Axoltis Pharma.

A noter que la campagne d'investissement participatif se clôturera à la fin du mois d'octobre.