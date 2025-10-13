Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera dégradée à Lyon ce lundi, en raison notamment des concentrations de particules fines.

    Après une période relativement longue d'accalmie, la qualité de l'air se dégrade légèrement à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce lundi 13 octobre. En raison notamment des concentrations de particules fines, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, a classé une large partie de la métropole en dégradée, notamment Lyon, Villeurbanne ou encore Vénissieux.

    Si les concentrations d'ozone et de dioxyde de soufre resteront bonnes, ce sera moyen pour le dioxyde d'azote et les multi-polluants.

    à lire également
    gendarme
    Dispersion d'une rave sauvage en Saône-et-Loire : 3 gendarmes blessés et 3 arrestations

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gendarme
    Dispersion d'une rave sauvage en Saône-et-Loire : 3 gendarmes blessés et 3 arrestations 07:40
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce lundi 07:32
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi frais entre nuages et éclaircies à Lyon 07:14
    Olivier Balas, président d’Unitex Aura
    Filière textile : "Notre seul moyen de nous en sortir, c’est l’excellence" 07:00
    L'hippodrome de Parilly ouvre gratuitement ses portes au public le 19 octobre 12/10/25
    d'heure en heure
    Article payant Gérard Araud : “La négociation n’a de sens qu’avec l’ennemi” 12/10/25
    L'immobilier lyonnais en bref 12/10/25
    Céline Reynaud est présidente d’ABC Hlm, l’association qui regroupe et fédère vingt-quatre bailleurs sociaux du territoire lyonnais
    Article payant Logement social : “Notre secteur a déjà prouvé sa résilience” 12/10/25
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    Article payant Logement neuf : des ventes qui repartent, mais un marché encore sous tension 12/10/25
    la hausse des taux d’intérêt en 2024 a empêché nombre de ménages d’acheter. Résultat : moins de rotation donc moins de logements libérés.
    Article payant Pénurie d’offres : les locataires “en mode commando” 12/10/25
    Le champ captant de Crépieux-Charmy où s’effectuent des prélèvements de l’eau potable © Thierry Fournier / Métropole de Lyon
    Immobilier dans la métropole de Lyon 2025 : les derniers prix au m² commune par commune 12/10/25
    Les petites surfaces – T1 et T2 –, généralement sous les 250 000 euros dans la plupart des arrondissements, se vendent mieux que les autres
    Immobilier à Lyon 2025 : les prix au m² quartier par quartier 12/10/25
    Concrètement, c’est la fin de la baisse des prix, -0,56 % en 2025, qui se stabilisent autour de 4 449 euros le mètre carré, après avoir reculé d’environ -11 % en deux ans.
    Article payant Immobilier : le marché lyonnais retrouve des couleurs 12/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut