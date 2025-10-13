La qualité de l'air sera dégradée à Lyon ce lundi, en raison notamment des concentrations de particules fines.

Après une période relativement longue d'accalmie, la qualité de l'air se dégrade légèrement à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce lundi 13 octobre. En raison notamment des concentrations de particules fines, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, a classé une large partie de la métropole en dégradée, notamment Lyon, Villeurbanne ou encore Vénissieux.

Si les concentrations d'ozone et de dioxyde de soufre resteront bonnes, ce sera moyen pour le dioxyde d'azote et les multi-polluants.