Ce mardi 14 octobre la qualité de l'air sera bonne à moyenne à Lyon, grâce notamment à un faible ensoleillement.

On respire relativement bien à Lyon ce mardi. Hormis autour des grands axes de circulation, comme la M6, la M7 ou encore le boulevard périphérique, la qualité de l'air sera bonne à moyenne dans toute la métropole de Lyon.

Les concentrations en ozone, dioxyde de soufre seront bonne et elles seront moyennes en ce qui concerne les particules fines, les multi-polluants et le dioxyde d'azote. Atmo prévient que dans les prochains jours les polluants devraient continuer à s’accumuler progressivement, entraînant une dégradation progressive de la situation.