Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce mardi

  • par La Rédaction

    • Ce mardi 14 octobre la qualité de l'air sera bonne à moyenne à Lyon, grâce notamment à un faible ensoleillement.

    On respire relativement bien à Lyon ce mardi. Hormis autour des grands axes de circulation, comme la M6, la M7 ou encore le boulevard périphérique, la qualité de l'air sera bonne à moyenne dans toute la métropole de Lyon.

    Les concentrations en ozone, dioxyde de soufre seront bonne et elles seront moyennes en ce qui concerne les particules fines, les multi-polluants et le dioxyde d'azote. Atmo prévient que dans les prochains jours les polluants devraient continuer à s’accumuler progressivement, entraînant une dégradation progressive de la situation.

    à lire également
    PAF Police aux frontières
    Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : l'affaire confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : l'affaire confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris 07:52
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce mardi 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Une nouvelle journée entre grisaille et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    Jérémie Bréaud
    "Nous allons droit dans le mur", alerte Jérémie Bréaud 07:00
    Saint-Priest, copropriétés Bellevue
    Saint-Priest : un nouveau plan de sauvegarde pour rénover les copropriétés Bellevue 13/10/25
    d'heure en heure
    faits divers
    Rillieux-la-Pape : repéré avec son drone, il détenait plus de 100g de cannabis 13/10/25
    stationnement parking à Lyon SUV à Lyon
    "Aveuglement idéologique" : le tacle de l'opposition à la Métropole de Lyon concernant le stationnement 13/10/25
    Saône-et-Loire : Isovoo prévoit de doubler la superficie de son site 13/10/25
    Lyon : Monica Bellucci convoquée au tribunal dans une affaire de droits d'auteur 13/10/25
    Lyon sous le ciel automnal.
    Météo : une semaine sous la grisaille avant le retour du soleil à Lyon 13/10/25
    policier municipal,à Lyon
    Près de Lyon : une femme attaquée par trois ados SDF 13/10/25
    Lyon : l'opposition dit "stop" au chantier de l'avenue des Frères Lumière 13/10/25
    Restaurant pic Valence
    Le meilleur restaurant du monde pour un tête à tête se trouve dans la Drôme 13/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut