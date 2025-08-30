Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi

Malgré un temps plus sec que la veille, la journée de samedi sera encore marquée par une qualité de l'air jugée "moyenne".

Encore une nouvelle journée où la qualité de l'air reste "moyenne" à Lyon. Selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, "les conditions seront encore suffisamment dispersives pour limiter l'accumulation des polluants" ce samedi. "La qualité de l'air sera moyenne", conclut l'organisme.

Sur la ville de Lyon, les niveaux de dioxyde d'azote et de souffre ainsi que les niveaux de particules fines PM10 sont bons, alors que les niveaux d'ozone sont moyens.

Avec le retour du soleil, les indicateurs devraient légèrement se dégrader pour la journée de dimanche.