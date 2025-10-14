Actualité
Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités. (@Nathan Chaize)

Élections métropolitaines : Bernard et Sarselli au coude-à-coude pour 2026 selon un sondage

  • par Nathan Chaize

    • Un sondage donne Bruno Bernard et Véronique Sarselli au coude-à-coude pour les élections métropolitaines de 2026 dans la métropole de Lyon.

    À cinq mois du scrutin et alors que le président écologiste sortant, Bruno Bernard n'est pas encore entré en campagne, un premier sondage dessine des dynamiques en vue des élections métropolitaines de mars 2026. Publié chez nos confrères de Mag2Lyon et réalisé par l'institut Verian, ce sondage teste plusieurs hypothèses.

    Une percée du Rassemblement national

    La première, et la plus probable depuis que David Kimelfeld a acté son soutien à Bruno Bernard face à la droite, verrait ainsi la liste conduite par Véronique Sarselli arriver en tête au premier tour avec 35 % des intentions de vote. Le président sortant n'est quant à lui crédité que de 26 % des intentions de vote, au coude-à-coude avec une liste Rassemblement national crédité de 24 % des intentions de vote. Enfin, une liste LFI conduite par l'actuel vice-président aux sports, Florestan Groult est créditée de 15 % des voix.

    Pour le second tour, l'institut de sondage donne Véronique Sarselli et Bruno Bernard à égalité avec 38 % des voix dans une hypothèse où la France insoumise se rangerait derrière les écologistes. Le RN obtiendrait quant à lui 24 % des voix. Mais dans l'hypothèse où LFI se maintiendrait au second tour, la liste de Véronique Sarselli l'emporterait avec 35 % des voix, contre 27 % pour Bruno Bernard.

    L'action de la Métropole globalement saluée

    À noter qu'à l'image de Grégory Doucet, que le sondage donne en grande difficulté à Lyon, Bruno Bernard dispose d'une image relativement mauvaise, puisque 51 % des sondés se disent insatisfaits de son action, tandis que 26 % d'entre eux n'ont pas d'avis. Seuls 23 % se disent satisfaits. Pourtant, l'action de la Métropole de Lyon en tant que collectivité est globalement saluée. 77 % des sondés approuvent le développement du réseau de transports en commun, 64 % approuvent l'encadrement des loyers, et 74 % approuvent la politique de végétalisation.

    En revanche, 66 % des Grands Lyonnais sondés sont insatisfaits de la réduction de la place de la voiture et de la mise en place de la Zone à trafic limité (ZTL), tandis que 50 % sont insatisfaits du développement des Voies lyonnaises. Le sondage ne dit pas en revanche si l'insatisfaction vient du retard pris par le développement du réseau, ou des bouchons et des travaux que ce dernier génère.

    Lire aussi : Municipales 2026 à Lyon : avec 61 % d'intentions de vote, Aulas largement en tête devant Doucet selon un sondage

