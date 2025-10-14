Actualité
Le centre de contrôle de la chaufferie de Surville à Lyon.

À Lyon, les fumées d'une chaufferie récupérées pour produire encore davantage de chaleur

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Un nouveau système de récupération de chaleur sur les fumées de la chaufferie biomasse de Surville a été inauguré lundi 13 octobre à Lyon.

    Avec ses trois chaudières de 17 Mégawatts chacune, la chaufferie de Surville est la plus importante chaufferie biomasse, c'est-à-dire alimentée par la combustion de bois, de l'agglomération lyonnaise, et de France. Elle produit ainsi la chaleur nécessaire à l'équivalent de près de 100 000 logements pour le réseau de chaleur urbain Centre Métropole.

    L'équivalent-logement
    L'Équivalent-Logement est une unité de mesure utilisée pour traduire l'énergie ou les coûts d'un grand projet en une valeur concrète : la consommation moyenne d'un foyer résidentiel standard. La valeur de l'Équivalent-Logement est souvent estimée autour de 10 à 12 Mégawattheures (MWh) par an.

    5 700 équivalents-logements supplémentaires

    D'ici quelques semaines, et grâce à une nouvelle technologie allemande baptisée KTD, pour condensateurs thermodynamiques (Kondensator en allemand), la chaufferie produira la chaleur de 5 700 équivalents-logements supplémentaires. Le tout, "sans utiliser une seule particule d'énergie supplémentaire", assure Dalkia qui a déboursé neuf millions d'euros pour ce nouveau dispositif, l'Ademe ayant de son côté financé le projet à hauteur de sept millions d'euros.

    À noter qu'une pompe à chaleur reste néanmoins indispensable pour réchauffer l'eau récupérée à l'issue du procédé puisque cette dernière n'est pas suffisamment chaude. L'affirmation indiquant que la chaleur équivalente à 5 700 logements est produite "sans utiliser une seule particule d'énergie supplémentaire" est donc erronée puisque la pompe à chaleur fonctionne à l'électricité. Cette dernière produit toutefois "six fois plus d'énergie que ce qu'elle consomme" assure-t-on chez Dalkia.

    Ce dernier permet en effet de capter la chaleur fatale contenue dans les fumées issues de la combustion du bois utilisé pour produire la chaleur de la chaufferie. Les fumées passent tout d'abord à travers deux filtres, puis un catalyseur, le tout pour capturer les polluants. Un procédé de condensation permet ensuite de refroidir les fumées à environ 40°C, alors qu'elles étaient auparavant rejetées à 120°C.

    Lire aussi : Chaufferies au bois dans la Métropole de Lyon : le pari risqué des écologistes

    Des niveaux de rejets réduits

    Ce système permet par ailleurs de capturer davantage de particules fines assure la Métropole. "Les niveaux de rejets sont 200 fois moins importants que ce que préconise le Plan de protection de l'atmosphère", indique Bruno Bernard. Et d'ajouter : "Sur une saison, la chaufferie produit moins de rejets qu'une seule cheminée en foyer ouvert." Le dispositif est par ailleurs répliqué à toute les chaufferies où l'espace disponible est suffisant pour l'installer. Il a déjà été mis en place à Givors, Rillieux-la-Pape et Vaulx-en-Velin, et le sera prochainement à la Duchère.

    Les réseaux de chaleur de l'agglomération
    L’agglomération lyonnaise compte sept réseaux de chaleur urbains. Deux sont en création et un au stade de projet. Dix chaufferies utilisent, entre autres combustibles, du bois pour alimenter ces réseaux. Huit d’entre elles fonctionnent majoritairement grâce à sa combustion selon la Métropole. Elles sont notamment situées à Lyon, Vénissieux ou Rillieux-la-Pape. L’exécutif écologiste en prévoit par ailleurs une nouvelle à Saint-Genis-Laval qui verra le jour d’ici 2026 pour alimenter le réseau du sud-ouest lyonnais

    Parallèlement, une centrale photovoltaïque de 250m2 et d'une puissance installée de 36 kW a été mise en place sur le toit de la chaufferie. Elle sera prochainement raccordée au réseau électrique d'Enedis.

    à lire également
    Lyon : la première phase de concertation sur le T8 est terminée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : la première phase de concertation sur le T8 est terminée 14:08
    À Lyon, les fumées d'une chaufferie récupérées pour produire encore davantage de chaleur 13:27
    bruno bernard
    Élections métropolitaines : Bernard et Sarselli au coude-à-coude pour 2026 selon un sondage 13:00
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : un sexagénaire agressé sexuellement et volé dans un parc 12:35
    Vidéo. Villefranche-sur-Saône : un important feu en cours, 87 pompiers mobilisés 12:04
    d'heure en heure
    Piano à Lyon : David Fray, sur les traces de Glenn Gould ? 11:22
    Collecte gratuite des encombrants à Lyon : déjà 2 000 rendez-vous en 14 jours 10:40
    Isère : Lynred investit 100 millions sur son site 10:30
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales 2026 à Lyon : avec 61 % d'intentions de vote, Aulas largement en tête devant Doucet selon un sondage 10:07
    Digoin fleurs
    Six communes labellisées "villes et villages fleuris" en Saône-et-Loire 09:36
    Fondue festival gastronomie
    Haute-Savoie : le festival de la cuisine de montagne "Toquicimes" revient pour une 8e édition 09:00
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon engage un vaste plan de réhabilitation aux Plantées à Meyzieu 08:22
    PAF Police aux frontières
    Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : l'affaire confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris 07:52
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut