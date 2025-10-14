À Lyon, le pavillon T de l'hôpital Edouard-Herriot combine désormais odontologie et gériatrie

Depuis le 15 septembre, l'hôpital Edouard Herriot accueille ses patients en gériatrie et en soins dentaires dans son pavillon T entièrement rénové.

Après la réouverture du pavillon C l'an passé, c'est au tour du pavillon T de l'hôpital Edouard Herriot d'accueillir ses premiers patients.

Ouvert depuis septembre, après plus de deux ans de travaux de modernisation, le pavillon est désormais un pôle central d'activité ambulatoire du site des HCL. En plus de ses activités de gériatrie déjà proposées, le pavillon accueille dorénavant en ses murs : un pôle bucco-dentaire regroupant l'Unité de chirurgie et de médecine orales, les urgences dentaires et la PASS dentaire, et un hôpital de jour gériatrique. "L'aile Ouest du pavillon T a été entièrement repensée sur deux niveaux pour offrir une prise en charge complète et intégrée, combinant odontologie et gériatrie", précisent les équipes des HCL.

"Nous avons pour ambition de promouvoir la culture de l'attention, notamment auprès des plus fragiles (...) Une attention très particulière est également portée sur l'accessibilité et l'inclusion", ajoute Florent Severac, directeur du groupement hospitalier centre des Hospices Civils de Lyon.

Activités bucco-dentaires regroupées

Jusqu'alors dispensées dans des pavillons séparés, les activités bucco-dentaires sont désormais regroupées en un seul et même lieu : le rez-de-chaussée du pavillon T. "Ce nouvel espace hospitalier va permettre de renforcer des activités chirurgicales et médicales destinées aussi bien aux personnes externes, qu'aux personnes hospitalisées", indiquent les équipes. Parmi les soins réalisés au sein du pôle : l'extraction de dents, le traitement de kyste des mâchoires, ou encore, la réalisation de biopsies muqueuses et osseuses.

Pour traiter les patients, l'Unité de chirurgie et de médecine orales dispose de huit box de consultations, dont un spécialement conçu pour les patients à profil complexe, type personnes âgées, patients porteurs de handicap ou de pathologies rares.

Dans une des salles, un siège permet aux patients à profil complexe de s'isoler avant leur consultation

L'un des huit boxs de consultation du pôle bucco-dentaire.

Des consultations post-urgence, permettant aux patients reçus aux urgences dentaires de terminer rapidement les soins de la dent responsables de la situation sont désormais proposées. Une manière d'éviter les ruptures de parcours de soin et d'éviter les passages successifs aux urgences : "Nous allons proposer un parcours de soin complet à des personnes qui sont en errance thérapeutique, qui n'ont pas forcément de praticiens", explique le Docteur Jean-Christophe Farges, chef du pôle d’odontologie de l’hôpital Edouard Herriot.

Ouverture d'un hôpital de jour

Afin de répondre aux besoins des patients âgées, les HCL ont également renforcé leur offre ambulatoire du pavillon avec l'ouverture d'un hôpital de jour gériatrique : "Ce projet propose une alternative à l'hospitalisation complète, il permet le maintien à domicile des personnes prises en charge en journée", explique le Docteur Michel Chuzeville, chef du service de médecine du vieillissement de l’hôpital Edouard Herriot.

Pour accueillir les patients, l'hôpital de jour dispose de cinq lits et d'une salle polyvalente. Les parcours de soin sont personnalisés en fonction des profils, mais peuvent inclure des dépistages de la fibrillation atriale, des examens complémentaires suite à une hospitalisation, ou encore, des bilans de malaises ou chutes inexpliqués : "En fonction des besoins, le parcours peut inclure des consultations avec des ergothérapeutes, des diététiciens, des orthophonistes, ou même des pharmaciens", ajoute le Docteur.

D'ici 2035, les pavillons A, JK et L de l'hôpital Edouard Herriot devraient eux aussi être modernisés.

Les personnes âgées accueillies en hôpital de jour disposent d'une chambre, de douches et d'espaces communs.

