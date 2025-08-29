Actualité
Le Lyonnais Paul Seixas, vainqueur du Tour de l’Avenir 2025.(Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

A 18 ans, le Lyonnais Paul Seixas remporte le Tour de l'Avenir

  • par La Rédaction avec AFP

    • Le Lyonnais Paul Seixas, 18 ans seulement, a remporté ce vendredi 29 août le Tour de l'Avenir, en survolant le contre-la-montre final de l'épreuve.

    Il a répondu présen t: annoncé favori du Tour de l'Avenir, le prodige français de 18 ans Paul Seixas a remporté la 61e édition de cette compétition phare des moins de 23 ans en survolant le contre-la-montre final dans la montée de La Rosière.

    Seixas avait connu une baisse de forme dans la haute montagne, qui est pourtant son terrain de prédilection, lors des deux étapes précédentes, mais il a su retrouver les ressources nécessaires pour s'imposer en écrasant le contre-la-montre (10,4 km à 6,6%).

    Une première depuis Gaudu

    Il devance au général le Belge Jarno Widar et le Norvégien Jorgen Nordaghen. Encore leader avant la dernière étape, l'autre tricolore Maxime Decomble a craqué dans le chrono mais termine tout de même 5e du Tour. Le champion du monde de contre-la-montre junior en 2024, premier coureur français à décrocher ce titre, remporte un nouveau succès de prestige chez les jeunes, et nourrit les attentes qui pèsent déjà sur ses épaules en devenant le premier Français depuis David Gaudu (2016) à s'imposer sur les routes du Tour de l'Avenir.

    "Je ne pensais pas gagner comme ça avec autant d'avance. Même à 90% de ma forme je suis capable de remporter le Tour de l'Avenir donc c'est magnifique", a déclaré le coureur de la Décathlon AG2R La Mondiale à l'issue de l'étape.

    En matinée, la première partie de l'étape, une boucle de 41,6 km, avait permis à Jarno Widar de récupérer 5 secondes sur Paul Seixas. La veille, le Belge avait déjà repris 5 secondes sur le Français, après sa victoire à Tignes 2100.

    Le Lyonnais de 18 ans, huitième du Critérium du Dauphiné en juin derrière les stars du peloton professionnel, succède au Britannique Joseph Blackmore au palmarès de l'épreuve, où d'autres grands noms comme Tadej Pogacar (2018) ou encore Egan Bernal (2017) se sont imposés, avant de s'offrir un avenir radieux sur le Tour de France.

    Le maillot jaune n'aura jamais quitté les épaules françaises dans ce Tour de l'Avenir puisque Paul Seixas l'avait porté au cours de la 2e étape après sa victoire lors du prologue au terme de trois kilomètres de montée vers Tignes 1800, avant de le céder à Maxime Decomble.

