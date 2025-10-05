Météo
Hôtel de Ville de Lyon. (@WilliamPham)

Un ciel couvert à Lyon ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • Une journée comme celle d'hier est attendue ce dimanche 5 octobre à Lyon, avec quelques éclaircies dans la journée.

    Il faut s'attendre à un temps nuageux pour ce dimanche 5 octobre à Lyon. Alors que 6 000 coureurs ont attaqué le marathon sous le soleil à 8h30 ce matin, la suite de la journée ne s'annonce pas aussi radieuse. Dès 10h, le soleil devrait se cacher derrière les nuages. En matinée, les températures ne dépasseront pas les 13 degrés.

    Les nuages persisteront une bonne partie de l'après-midi, avec quelques pluies faibles attendues entre 15h et 16h, selon Météo France. Mais, dès 17h, des éclaircies s'inviteront dans le ciel lyonnais et ce jusqu'à la fin de la journée. Le mercure devrait atteindre 16 degrés au pic de l'après-midi, avant de redescendre autour de 11 degrés dans la soirée.

    pollution météo lyon
    Pollution à Lyon : une qualité bonne à moyenne ce dimanche

