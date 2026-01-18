Temps sec et gris : la météo à Lyon dimanche

La grisaille régnera sur le ciel de Lyon ce dimanche 18 janvier, avec une météo principalement sèche et des températures en baisse.

Un temps plus sec que la veille, mais aussi plus froid. À Lyon, la journée de dimanche sera marquée, comme les jours précédents, par un temps principalement gris. Mais contrairement au début du week-end, marqué par des épisodes de bruine, le temps sera sec. Le brouillard présent en matinée se dissipera peu à peu pour laisser place à la grisaille. Quelques belles mais légères éclaircies pourront toutefois apparaître dans l'après-midi. Dans la nuit, le brouillard fera son grand retour, masquant la visibilité à 1 kilomètre et rendant la circulation dangereuse, alerte le site Météo-Lyon.

Côté températures, elles sont en baisse par rapport à la veille et se rapprochent des normales de saison avec 4°C le matin et 8°C au plus chaud de la journée. Le début de semaine s'annonce similaire, avec des nuages bas et des températures en baisse.

