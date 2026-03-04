Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Du soleil et beaucoup de douceur à Lyon ce mercredi

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée particulièrement douce pour la saison qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 4 mars 2026.

    La semaine se poursuit comme elle a débuté. Ce mercredi 4 mars 2026, le soleil sera au rendez-vous du matin au soir, juste perturbé dans l'après-midi par quelques nuages chargés de poussières de sable du Sahara.

    Côtés températures il fait 4 degrés ce mercredi matin mais le mercure atteindra les 19 degrés cette après-midi. Des valeurs largement au dessus des normales de saison sous un vent de sud qui soufflera nettement moins fort que la veille.

