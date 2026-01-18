Actualité
À Neuville-sur-Saône, le marché s’installe sur son nouvel emplacement. (@Métropole de Lyon)

À Neuville-sur-Saône, le marché s’installe sur son nouvel emplacement

  • par La Rédaction

    • Livré début janvier, le nouveau site du marché de Neuville-sur-Saône marque une étape clé du vaste chantier de requalification des quais mené par la Métropole de Lyon.

    Le nouveau marché de Neuville-sur-Saône a officiellement pris ses quartiers depuis le 9 janvier sur un site entièrement réaménagé. Installé sur les places de Verdun, du Nymphée et Charles-de-Gaulle, au pied du parc d’Ombreval et autour de l’espace Jean-Vilar, il s’inscrit dans le cadre du projet plus vaste de transformation des quais porté par la Métropole de Lyon.

    Avec une surface portée à 9 500 m², soit 1 000 m² supplémentaires, le plus grand marché du Val-de-Saône conserve ses 104 exposants, désormais répartis dans un espace plus lisible et plus confortable, offrant davantage de largeur pour les allées et les stands. L’accès a également été repensé : les piétons peuvent rejoindre directement le marché depuis le parc d’Ombreval ou la rue Victor-Hugo, sans traverser l’avenue Jean-Christophe.

    Le nouvel aménagement s’accompagne d’une organisation du stationnement revue, tandis que l’ancien emplacement, sur le quai Pasteur au sud, reste dédié au parking, y compris les vendredis matin.

    Cette livraison s’inscrit dans un projet plus large de requalification des quais, visant à redonner toute sa place au cœur de ville et aux berges de la Saône, avec davantage d’espaces végétalisés et de mobilités douces.

