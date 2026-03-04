Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne à bonne

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon restera moyenne à bonne ce mercredi 4 mars avec des points noir autour des grands axes de circulation.

    La qualité de l'air se dégrade légèrement à Lyon par rapport au début de la semaine. Ce mercredi 4 mars, elle sera moyenne à bonne et pourra même être dégradée dans certains secteurs comme autour des grands axes de circulation (M6, M7, boulevard périphérique Laurent Bonnevay).

    Les conditions météorologiques printanières sont assez propices à la formation d'ozone, ce qui entrainera une légère augmentation des concentrations d'ozone. "Les niveaux de particules fines PM10 pourraient également encore légèrement augmenter, en lien avec les retombées de poussières désertiques" explique également Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Soutien financier, formation et prévention : les pistes de Grégory Doucet pour la sécurité des femmes à Lyon

