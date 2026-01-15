Météo : à quelle météo s'attendre pour cette fin de semaine ?

Après une période de froid intense, les températures remontent à Lyon. Lyon Capitale fait le point sur la météo attendue en cette fin de semaine.

Froid, chaud, neige, soleil, le temps aura été instable ces dernières semaines. Si les Lyonnais ne savent plus vraiment sur quel pied danser, la météo devrait se stabiliser, au moins jusqu'à la fin du week-end, annonce Lyon-météo.net. Les frileux vont d'ailleurs être contents, les températures annoncées ne passeront pas sous la barre des 7°C jusqu'à samedi 17 janvier.

Fin de semaine nuageuse

Si le soleil semble avoir retrouvé sa place dans le ciel lyonnais, l'éclaircie ne devrait pas durer. Après une journée de jeudi plutôt sèche, venteuse et ensoleillée, le temps devrait se gâter dès demain. Malgré des températures encore très douces pour la saison, des averses et des nuages sont annoncés vendredi 16 janvier. Le vent devrait quant à lui progressivement se calmer au cours de cette fin de semaine.

Le même scénario est annoncé samedi, hormis du côté des températures qui devraient légèrement chuter. Rien d'alarmant pour autant, puisque 7°C sont attendus au minimum. Dimanche, les températures continueront de chuter et oscilleront entre 3°C et 9°C. Le ciel sera quant à lui sec mais nébuleux.

