La Saône toujours en vigilance crues à Lyon

Image d’archives de la Saône en crue en février 2021. @LD

Le département du Rhône a une nouvelle fois été placé en vigilance jaune crues ce mardi 3 mars 2026.

Si le niveau de la Saône est en baisse depuis la semaine dernière, la vigilance est toujours de mise à Lyon et la décrue est ralentie depuis lundi matin. Ainsi, Météo France a une nouvelle fois placé le département du Rhône en vigilance jaune crues ce mardi 3 mars 2026.

Le retour à la normale est attendue pour les prochaines heures à Lyon.

A noter également que le département de la Savoie est toujours en vigilance jaune avalanches. C'est le dernier département d'Auvergne-Rhône-Alpes concerné par une vigilance.