Temps gris et humide : la météo de dimanche à Lyon

    • Ce dimanche 9 novembre sera marqué par un temps gris et humide, avec quelques gouttes possibles en matinée et des températures allant jusqu'à 14°C.

    Le soleil a disparu du ciel lyonnais. Ce dimanche 9 novembre, un temps gris digne d'un mois de novembre dominera pour l'ensemble de la journée. Dans la matinée, les nuages pourront s'accompagner de pluies faibles, intermittentes ou persistantes. Le temps sera plus sec dans l'après-midi, mais toujours aussi couvert. Quelques éclaircies pourront toutefois percer en fin de journée.

    Légèrement au-dessus des normales de saison, les températures seront comprises entre 11°C le matin et 14°C l'après-midi. Une nouvelle augmentation est à prévoir dans la semaine, avec des températures pouvant grimper jusqu'à 19°C.

