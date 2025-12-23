Actualité

Météo : de la grisaille et une baisse des températures ce mardi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Le ciel sera une nouvelle fois gris, mais sec, tandis que les températures commenceront à diminuer puisque 9 degrés sont attendus ce mardi 23 décembre à Lyon. 

    L’hiver s'installe à Lyon. Ce mardi 23 décembre, la journée commence sous les nuages et le brouillard, rendant la visibilité "généralement réduite", indique le Météo Lyon. Côté températures, il fait seulement 5 degrés ce matin et le mercure ne devrait pas dépasser les 9 degrés dans l’après-midi. 

    Au cours de la journée, le ciel restera particulièrement chargé, les nuages l’emportant largement sur les rares éclaircies visibles. Le brouillard devrait faire son retour en fin de journée et se maintenir jusqu’à demain matin. 

